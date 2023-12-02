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Кадыров обратился к Медведеву из-за участвующих в СВО чеченцев

Кадыров поблагодарил Медведева за оценку действий властей Чечни в ходе СВО

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведев за высокую оценку действий властей Чечни в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я сердечно благодарю Дмитрия Анатольевича за такую высокую оценку», — написал Кадыров.

Он отметил, что для Чечни большая честь служить на благо Отечества и «вносить свой скромный вклад в проведение СВО».

29 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Россия в 2024 году победит в спецоперации. Он обратил внимание, что уверенными шагами Россия продвигается вперед. Кадыров указал, что по сравнению с Украиной Россия находится в более выгодном стратегическом и экономическом положении.

До этого глава Чечни заявил, что три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться на СВО.

Ранее Медведев рассказал о санкционной дубине Запада.

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