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ВСУ провалили попытки высадиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении

МО РФ: ВСУ не смогли высадиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении

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Kai Pfaffenbach/Reuters

За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины предприняли попытки высадиться на островах и на левом берегу Днепра на Херсонском направлении, но они были неудачными. Об этом сообщило Минобороны России.

При попытках боевых групп ВСУ высадиться на островах и левом берегу Днепра российские войска совершали упреждающие действия, которые сопровождались огневыми налетами артиллерии, рассказали в министерстве.

В результате потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю составили до 450 военнослужащих. Украинские войска также лишились 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодок и 26 автомобилей.

Кроме того, военные РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России все чаще встречают вооружение НАТО на Херсонском направлении. По словам командира командира расчета РСЗО «Град» группировки войск «Днепр», практически все вооружение, включая беспилотники, является натовским.

В конце ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что части морской пехоты и силы специальных операций ВСУ несут «колоссальные» потери на Херсонском направлении.

Ранее на Украине предупредили о последствиях «захвата» Крыма.

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