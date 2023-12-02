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Минобороны сообщило об ударах по объектам ВСУ за неделю

МО: ВС России за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы России за последнюю неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре украинских войск. Об этом сообщается в сводке, опубликованной в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары также наносились по арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего Вооруженных сил Украины. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ.

«Все назначенные объекты поражены», — указали в Минобороны.

24 ноября сообщалось, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 31 групповой удар, в том числе по подразделениям украинских нацформирований «Азова» (организация запрещена в России) и «Иностранного легиона».

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что авиация, артиллерия, БПЛА и ракетные войска России за сутки поразили цели в 114 районах. В частности, сообщалось о подрыве склада боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Девичек в Киевской области.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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