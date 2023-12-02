На Украине сообщили о взрывах в Днепре

Серия взрывов раздалась в городе Днепр на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, объявленной в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua». в Telegram.

«Еще два взрыва в Днепре», — указывается в публикации.

Согласно данным национального ресурса оповещения населения, в регионе была объявлена воздушная тревога, означающая ракетную опасность для области.

По информации издания, первый взрыв был зафиксирован еще до включения тревожных сирен. Позднее сообщалось об угрозе удара баллистических ракет, на территории Днепропетровской области раздались сигналы воздушной тревоги.

Незадолго до этого советник главы областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что в Одесской области Украины в результате атаки получил повреждение инфраструктурный объект.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.