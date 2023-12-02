Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналистка в зоне СВО удивилась словам бойцов ВСУ о России

Журналистка Кимер: бойцы ВСУ сокрушаются из-за того, что ресурсы РФ неисчерпаемы

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с Россией. Об этом заявила журналистка радио DR на Украине Матильда Кимер.

По ее словам, украинские военные «на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы».

«А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять», — добавила журналистка.

Она также указала, что по сравнению с 2022 годом пессимизм среди военных ВСУ многократно вырос из-за того, что боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса со стороны украинской армии невелики.

39 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко отметил, что ВСУ находятся фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходить в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет.

Этим сообщением он прокомментировал совещание президента Украины Владимира Зеленского о фортификации и намерении выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий