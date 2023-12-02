Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с Россией. Об этом заявила журналистка радио DR на Украине Матильда Кимер.

По ее словам, украинские военные «на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы».

«А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять», — добавила журналистка.

Она также указала, что по сравнению с 2022 годом пессимизм среди военных ВСУ многократно вырос из-за того, что боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса со стороны украинской армии невелики.

39 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко отметил, что ВСУ находятся фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходить в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет.

Этим сообщением он прокомментировал совещание президента Украины Владимира Зеленского о фортификации и намерении выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.