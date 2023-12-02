Журналистка в зоне СВО удивилась словам бойцов ВСУ о России

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с Россией. Об этом заявила журналистка радио DR на Украине Матильда Кимер.
По ее словам, украинские военные «на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы».
«А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять», — добавила журналистка.
Она также указала, что по сравнению с 2022 годом пессимизм среди военных ВСУ многократно вырос из-за того, что боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса со стороны украинской армии невелики.
39 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко отметил, что ВСУ находятся фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходить в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет.
Этим сообщением он прокомментировал совещание президента Украины Владимира Зеленского о фортификации и намерении выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.