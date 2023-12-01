Медведев назвал два самых активных региона по контрактникам в ВС РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что активнее всего на службу по контракту отправляются жители Севастополя и Чеченской республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской республики к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск», — сказал Медведев.

Ранее Медведев анонсировал совещание с главами Сибирского федерального округа (СФО) по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками. По информации политика, работа в данном направлении продолжается.

До этого Медведев анонсировал рост численности Вооруженных сил РФ для эффективной защиты независимости, безопасности и суверенитета родины.

В октябре Медведев сообщил, что за текущий год в ВС РФ были приняты 357 тысяч человек. В это число входят «и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец». На прошлой неделе в Минобороны исключили проведение мобилизации в стране, однако в сентябре в Госдуме говорили о том, что РФ необходимо порядка 500 тысяч контрактников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев поручил быстро наладить массовое производство небольших дронов для СВО.