Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В городской казне Киева нашли деньги для выплат мобилизованным в ВСУ

Кличко: Киев нашел средства для выплат 30 тысяч гривен каждому новобранцу ВСУ

close
100%
РИА «Новости»

Городские власти Киева нашли средства для выплат мобилизованным горожанам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Киевская рада на ближайшем заседании рассмотрит вопрос материального поощрения для киевлян, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы с декабря. Город нашел средства для выплат по 30 000 каждому новобранцу», — написал Кличко.

По официальному курсу ЦБ РФ на 1 декабря 2023 года 30 тысяч гривен составляют около 73 тысяч рублей.

Ранее аналогичное решение приняли в Одессе, там мобилизованные в ряды ВСУ будут получать единоразовую выплату в размере 20 тысяч гривен (около 49 тысяч рублей).

30 ноября совет резервистов Украины призвал использовать реестр избирателей для призыва.

27 ноября на Украине впервые раскрыли планы по ежемесячной мобилизации населения.

Ранее на Украине запланировали изменить правила призыва в армию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий