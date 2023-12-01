В городской казне Киева нашли деньги для выплат мобилизованным в ВСУ

Городские власти Киева нашли средства для выплат мобилизованным горожанам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Киевская рада на ближайшем заседании рассмотрит вопрос материального поощрения для киевлян, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы с декабря. Город нашел средства для выплат по 30 000 каждому новобранцу», — написал Кличко.

По официальному курсу ЦБ РФ на 1 декабря 2023 года 30 тысяч гривен составляют около 73 тысяч рублей.

Ранее аналогичное решение приняли в Одессе, там мобилизованные в ряды ВСУ будут получать единоразовую выплату в размере 20 тысяч гривен (около 49 тысяч рублей).

30 ноября совет резервистов Украины призвал использовать реестр избирателей для призыва.

27 ноября на Украине впервые раскрыли планы по ежемесячной мобилизации населения.

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