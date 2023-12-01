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В Минобороны России сообщили о звонках пленных ВСУ родственникам

В Минобороны России рассказали о звонках военнопленных ВСУ своим родственникам

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что сотрудники военной полиции предоставили находящимся в Запорожской области украинским пленным из Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможность связаться со своими родственниками. Об этом сообщает ТАСС.

Один из сотрудников военной полиции рассказал, что из десяти военнопленных в группе у восьми родственники ничего не знали об их судьбе до соответствующих телефонных звонков.

«Мы должны быть друг к другу внимательными, понимать, что мы опираемся на закон», — заявил он.

До этого стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на условиях взаимности посетили военнослужащих обеих стран, попавших в плен в ходе боевых действий. Всего Москалькова и ее украинский коллега посетили 238 пленных солдат — по 119 человек с каждой стороны.

Ранее жителя Рязани задержали за теракт на ж/д по заданию военной разведки Украины.

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