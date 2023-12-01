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Армия Израиля заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты

В Израиле заявили о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля сделала заявление о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты. Об этом сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«<…> система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила запуск ракеты из сектора Газа», — уточнили в заявлении.

Это произошло после первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в населенных пунктах, которые расположены вблизи сектора Газа.

Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС заканчивается 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). До этого газета Wall Street Journal написала о продлении перемирия на один день, но официального подтверждения этой информации пока нет.

Накануне ХАМАС передал сотрудникам Красного Креста двух израильских заложников. В заявлении отметили, что сотрудники международной организации вместе с пленными направились на территорию еврейского государства. При этом ожидается, что в ближайшее время ХАМАС освободит еще несколько женщин и детей.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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