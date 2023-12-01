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Израиль освободил новую группу палестинских заключенных

Израиль выпустил из тюрем седьмую группу из 30 палестинских заключенных

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Global Look Press

Израиль выпустил из тюрьмы Офер седьмую группу из 30 палестинских заключенных. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Автобус с освобожденными палестинскими пленниками покинул тюрьму Офер в сопровождении группы Красного Креста», — сообщили в эфире.

Автобус с 30 освобожденными палестинскими заключенными направляется в палестинский город Бейтуния, расположенный на территории Западного берега реки Иордан. Известно, что эта группа состоит из 22 подростков и восьми женщин.

До этого канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о передачи шести израильских заложников Красному Кресту.

Освобожденные шесть заложников в настоящее время направляются из сектора Газа в Израиль — заложники были вывезены через КПП «Рафах» в Египет и теперь двигаются к месту встречи в Керем-Шаломе. Их сопровождают медики Красного Креста.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Красному Кресту переданы еще шесть заложников из сектора Газа.

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