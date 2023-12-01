Шиитские группировки в Ираке пригрозили атаковать базы США

Шиитские вооруженные группировки в Ираке пригрозили возобновить атаки на военные объекты иностранных военных сил, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщения движений исламского сопротивления в Ираке.

В сообщении отмечается, что атаки возобновятся в случае прекращения гуманитарного перемирия в палестинском секторе Газа.

«Мы заявляем о своей готовности к эскалации военных операций внутри и за пределами Ирака, если агрессия против сектора Газа или южного Ливана продолжится», — сообщили представители группировок.

Источник, близкий к движению ХАМАС, сообщил агентству Франс Пресс (AFP), что они готовы продлить перемирие в конфликте с Израилем.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее Аббас призвал к полному прекращению огня в секторе Газа.