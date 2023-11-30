Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении за сутки

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что за минувшие сутки российская армия пресекла три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на Запорожском направлении.

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили живую силу 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии оперативного назначения в районе Работино и севернее Новопокровки.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявлял, что российские военные смогли поразить четыре командных, а также 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении.

В середине ноября президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявили о сложной ситуации на фронте. По их словам, ВСУ сейчас сложно на Авдеевском, Бахмутском (Артемовском), Запорожском, Лиманском, Марьинском, Купянском и Херсонском направлениях.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.