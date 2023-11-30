В Крыму задержали украинского агента

В Крыму задержали агента Украины, он по заданию спецслужб этой страны собирал информацию о системе оборонных сооружений и шпионил за Росгвардией. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России, передает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина проживал в Крыму. Он отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал сведения о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по какой статье, не уточняется. Следствие продолжается.

На прошлой неделе сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, который готовил теракт против высокопоставленного военнослужащего РФ. Задержанным оказался 28-летний гражданин Украины.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали диверсанта, который намеревался взорвать инфраструктурные объекты на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.