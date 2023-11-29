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Минобороны ФРГ назвало глупостью информацию о планах подтолкнуть Украину к переговорам

Глава Минобороны ФРГ Писториус опроверг планы подтолкнуть Киев к переговорам

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус назвал глупостью публикацию Bild о планах ФРГ и США подтолкнуть Украину к мирным переговорам, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «это неправда».

«Это так цинично приписывать нам, что мы управляем поставками оружия, занижаем поставки оружия или делаем что-то еще, чтобы поставить Украину в положение, в котором она не хотела бы находиться», — сказал министр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял в интервью британской вещательной корпорации BBC, что страны-члены Североатлантического альянса не давят на Украину в вопросе начала мирных переговоров с Россией.

До этого советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что на Украине отвергли идею переговоров с Россией о мирном соглашении.

Ранее на Западе призвали возобновить переговоры между Россией и Украиной.

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