Командир батареи ПТУР сутки удерживал позицию под огнем ВСУ

Командир батареи противотанковых управляемых ракет Андрей Чекмарев с позывным Куба награжден орденом Мужества за личное участие в бою в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Два расчета батареи сутки находились без связи под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Выдвинулся на позиции, оказалось, что глушит РЭБ противника, с расчетами, слава Богу, было все нормально. В условиях огневого воздействия держали позиции, вывел семь человек. Без повреждений. Серьезный обстрел в течение суток, практически нельзя было поднять головы», — сказал командир батареи.

По его словам, украинские беспилотники вычислили позицию российских военных и людей пришлось выводить из-под удара.

«Сделал что должен, я не мог бросить своих людей. Как я мог бы отдать приказ следующим расчетам выйти на боевую задачу, если они будут знать, что я отсижусь в тылу. А тут примером показал, что не бросим, всегда вытащим, какая бы ситуация ни была, — сказал Чекмарев.

До этого бойцы армейского соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на передовой Краснолиманского участка фронта. В Министерстве обороны уточнили, что бойцов, проявивших мужество и самоотверженность, наградили медалями «За отвагу», «Суворова», «Жукова», а также знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевскими крестами IV степени.

В начале октября МО опубликовало кадры награждения сотрудников военной полиции в зоне боевых действий. На кадрах бойцов поздравляют с выполнением боевых задач, после чего вручают им медали.

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