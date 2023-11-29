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Минобороны России сообщило об отражении двух атак ВСУ на одном из направлений

МО: на Краснолиманском направлении отражены две атаки, ВСУ потеряли до 80 бойцов

На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, украинская армия в результате этого потеряла до 80 солдат и два автомобиля.

«Подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины в районах Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР) и Серебрянского лесничества», — указали в российском оборонном ведомстве.

Также в министерстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Новооленовка в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) утром 29 ноября сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Подольском городском округе Московской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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