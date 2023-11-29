Движение ХАМАС пообещало сегодня освободить двух россиянок

Двух израильтянок с паспортом Российской Федерации освободят 29 ноября в секторе Газа в знак признательности президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает израильский телеканал i24, ссылаясь на заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука.

«Сегодня в дополнение к оговоренным десяти израильским заложникам будут освобождены две израильтянки с российским гражданством», — говорится в публикации.

До этого газета Times of Israel сообщала, что израильская канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху получила список заложников, которых палестинское движение ХАМАС намерено освободить 29 ноября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.