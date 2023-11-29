Минобороны РФ сообщило о нейтрализации беспилотника в Подмосковье

Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) утром 29 ноября сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Подольском городском округе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что силы ПВО сбили дрон, летевший в сторону столицы.

По данным Минобороны РФ, БПЛА самолетного типа был нейтрализован в 7:30 мск.

На этой неделе издание «Украинская правда» сообщало, что военная разведка Украины спланировала массированный удар беспилотниками по российским регионам в ночь на 26 ноября в ответ на атаку «Шахедов» на Киев накануне.

Источник издания утверждал, что около 35 БПЛА были выпущены по объектам Москвы и области, а также в Туле и в Смоленске по военным объектам или объектам, которые касаются военного производства.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.