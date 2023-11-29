Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Татарстане заявили о разрушении автовокзала в Рубежном при ударе HIMARS

Варакин: ВСУ ударами HIMARS полностью разрушили автовокзал в Рубежном

close
100%
Lockheed Martin

Автовокзал в городе Рубежное, который находится рядом с Северодонецком и Лисичанском, был разрушен ударами украинских войск из систем HIMARS. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, который возглавляет работы по восстановлению Лисичанска и Рубежного.

«Последние разрушения — HIMARS ударили по автовокзалу, разрушили его полностью», — сказал Варакин.

В Рубежном и Лисичанске, по его словам, очень много повреждений, там периодически фиксируются «прилеты».

Пока трудно говорить о полной безопасности городов вблизи линии соприкосновения, отметил он.

До этого Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили в небе семь снарядов HIMARS, а также уничтожили 30 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий