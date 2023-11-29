В Татарстане заявили о разрушении автовокзала в Рубежном при ударе HIMARS

Автовокзал в городе Рубежное, который находится рядом с Северодонецком и Лисичанском, был разрушен ударами украинских войск из систем HIMARS. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, который возглавляет работы по восстановлению Лисичанска и Рубежного.

«Последние разрушения — HIMARS ударили по автовокзалу, разрушили его полностью», — сказал Варакин.

В Рубежном и Лисичанске, по его словам, очень много повреждений, там периодически фиксируются «прилеты».

Пока трудно говорить о полной безопасности городов вблизи линии соприкосновения, отметил он.

До этого Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили в небе семь снарядов HIMARS, а также уничтожили 30 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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