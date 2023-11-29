Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что НАТО разработало простой план контрнаступления для украинских войск. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в ноябре Сальдо заявил, что под руководством НАТО киевские власти готовят операцию по преодолению реки Днепр, используя лучшую технику, элитные части и наемников. Согласно данным разведки, по их первоначальным планам противник планировал до 1 ноября захватить Алешки, до 15 ноября — Новую Каховку, до 1 декабря — Чаплинку, до 15 декабря — Геническ. Но Сальдо считает, что планы ВСУ провалились и у них нет никаких шансов на успешную контратаку.

«Многие из нас сначала думали, что НАТО разработало для Киева хитрый план контрнаступления. Однако на самом деле все гораздо проще — такого плана не существует. Или точнее сказать, он очень примитивный: попытка прямолинейно прорваться сквозь нашу оборону», — заявил Сальдо журналистам. Он также отметил, что для главы Украины Владимира Зеленского и его окружения левый берег Днепра в Херсонской области является последним шансом произвести впечатление на западных союзников.

«Но у них ничего не получится. Уже не получилось. Если они хотят бесцельно погубить свои войска на болотистом двухкилометровом участке — наши военные вполне с этим согласны», — подчеркнул губернатор.

Украинская контратака началась 4 июня, но спустя три месяца президент России Владимир Путин заявил, что она провалилась, а не просто застопорилась. По российским данным на начало октября, попытки этого наступления обошлись Киеву потерей более 90 тысяч военных убитыми или ранеными. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни в одном из направлений. Самое активное направление — Запорожское, небольшое село Работино, где Украина привлекла бригады с западной подготовкой из стратегического резерва.

Среди 18 тысяч уничтоженной военной техники ВСУ были немецкие танки Leopard, французские AMX, по крайней мере один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley, заявляет российская сторона.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.