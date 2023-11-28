В секторе Газа взорвались три взрывных устройства у позиций ЦАХАЛ

Вблизи позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение часа сработали три взрывных устройства. Об этом сообщает Telegram-канал армейской пресс-службы.

«За последний час три взрывных устройства были взорваны рядом с войсками ЦАХАЛ в двух разных местах на севере сектора Газа, что нарушило рамки оперативной паузы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из районов боевики ХАМАС открыли огонь по солдатам ЦАХАЛ, в ответ также прозвучали выстрелы.

В пресс-службе подчеркивают, что во время обоих инцидентов израильские войска находились на своих позициях в рамках оперативной паузы. Несколько солдат получили легкие ранения.

До этого как минимум 200 грузовиков с гуманитарной помощью, четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом прибыли в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Гумподдержка была доставлена в северные и южные районы палестинского анклава.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.