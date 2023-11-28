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Российские военные поразили хранилище авиационного топлива ВСУ и радиолокационные станции

ВС РФ поразили хранилище авиатоплива и три радиолокационные станции ВСУ

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Reuters

Российские военные поразили хранилище авиационного топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три радиолокационные станции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии российские военные уничтожили центр подготовки и применения дронов ВСУ.

Помимо этого, ВС России поразили две мобильные станции П-18 и одну СТ-68, а также живую силу и военную технику в 103 районах, заключили в ведомстве.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные поразили две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на Донецком направлении.

По словам Астафьева, подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных. Всего на Донецком направлении украинские войска потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

Ранее украинский пленный рассказал, почему ВСУ несут большие потери на поле боя.

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Операция на Украине
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