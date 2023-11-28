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В Петербурге запустили серийное производство нового беспилотника

В Петербурге стартовало серийное производство БПЛА «Ветер» двойного назначения

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Shutterstock

Петербургское акционерное общество (АО) «Котлин-Новатор» разработало и запустило в серийное производство новый беспилотный летательный аппарат «Ветер», предназначенный для проведения разведки. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник лаборатории беспилотных летательных аппаратов компании Владислав Удальцов.

По его словам, в дальнейшем планируется оптимизировать и модернизировать дрон. В 2024 году АО планирует производить около 100 комплектов в месяц, увеличение объемов выпуска будет зависеть от заказа и расширения производства.

БПЛА «Ветер» разработали как альтернативу китайским дронам. Удальцов рассказал, что за год работы над этим проектом обнаружилось множество проблем беспилотной авиации в России, в частности, нехватка электронных составляющих, незащищенные каналы радиоуправления, резкое подорожание расходных материалов и тд.

БПЛА «Ветер» — это малый беспилотник квадрокоптерного типа ближнего действия массой 1,8 кг и возможностью поднятия полезной нагрузки массой до 1 килограмма.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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