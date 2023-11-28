Вооруженные силы Украины сконцентрировали крупную группировку под Горловкой в Донецкой народной республике для проведения атак сразу на нескольких участках фронта, в том числе в направлении Майорска. Об этом сообщил в интервью ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, украинские военные таким образом стремятся отвлечь внимание с более провальных для ВСУ направлений.

Гагин добавил, что только за последние два дня в результате нескольких попыток атаковать позиции сил РФ на этом участке фронта ВСУ потеряли до двух десятков солдат.

24 ноября РИА Новости сообщало, что артиллерийский удар ВСУ по Горловке в ДНР повредил детский сад, колледж и домовладение.

В середине ноября российский военкор рассказал о тяжелых боях под Горловкой. По словам Александра Сладкова, на одной из окраин города стоит «двугорбый террикон», один из горбов которого «противнику удалось взять штурмом».

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.