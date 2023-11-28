Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали оружие, применяемое Россией против украинской ПВО

National Interest: российские Су-30СМ отвлекают ПВО ВСУ в зоне спецоперации

close
100%
Михаил Ходарёнок/«Газета.Ru»

Воздушно-космические силы России используют современные самолеты-истребители Су-30СМ для осуществления отвлекающих маневров против систем противовоздушной обороны украинских войск. На это указала военный обозреватель Майя Карлин в статье для The National Interest.

По ее словам, пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских систем ПВО, а бомбардировщики, способные подниматься высоко в небо, осуществляют бомбардировки.

Карлин добавил, что Су-30СМ, способный развивать максимальную скорость полета 2.0 Маха, российские военные используют в паре с самолетами Су-35 для патрулирования и боевых действий на территории Украины.

ВКС РФ получили первую партию новых истребителей этой серии Су-30СМ в 2022 году.

Газета Military Watch Magazine писала, что истребители Су-30СМ ВКС РФ идеально подходят для борьбы с морскими дронами ВСУ. Журналисты отмечали, что российский истребитель очень прочный и исключительно маневренный, но его главным достоинством является мощный радар с максимальной дальностью обнаружения 400 км.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий