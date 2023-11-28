На Украине воинская часть продавала в магазины продукты для военных

Одна из воинских частей в Киевской области наладила продажу продуктов, которые предназначались для личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Отмечается, что участники преступной схемы вступили в сговор с предпринимателями и продавали часть продуктов, предназначенных для военных, в ресторанах, магазинах и на базарах. Личный состав при этом лишался около трети от продукции.

Кроме того, работники военной части выписывали пустые накладные на миллионы гривен на поставку товаров, которая фактически не поставлялась. По данным ГБР, в настоящий момент известно о хищении не менее 5 млн гривен.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБО) завело дело против бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Его, в частности, подозревают в отмывании более 10 млрд гривен ($277,3 млн).

В октябре был объявлен в розыск по уголовному делу экс-мэр Одессы Алексей Костусев. Его обвиняли в злоупотреблении служебным положением и присвоении имущества.

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