Украинский танк атаковал село Случовск в Брянской области

Украинский танк Т-64 атаковал село Случовск в Брянской области, которое находится в 900 метрах от границы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, в одиннадцатом часу утра 27 ноября танк за полчаса дважды выстрелил по населенному пункту снарядами калибра 125 мм. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 26 ноября Украина нанесла массированный удар беспилотниками по пяти российским регионам. В налете участвовали не менее 24 дронов. В Туле сбитый БПЛА попал в многоквартирный дом, утром появились данные о попытке новой атаки. В ДНР пострадали объекты энергосистемы — часть ее территории обесточена, была нарушена подача отопления. Удар произошел на следующий день после налета дронов-камикадзе на Киев, после которого на Украине обещали отомстить России.

В этот же день Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три самолета Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно о подготовке разведкой Украины атаки России беспилотниками.