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Китай расширил военно-морскую базу в Южно-Китайском море

Newsweek: КНР значительно расширила военно-морскую базу в Южно-Китайском море

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Jason Lee/Reuters

Китай в Южно-Китайском море значительно расширил военно-морскую базу Юйлинь, которая является пунктом размещения подводного флота, пишет Newsweek, ссылаясь на спутниковые снимки.

Издание приводит слова исследователя морской безопасности Саттона, который утверждает, что у Китая есть несколько проектов беспилотных надводных кораблей, включая крупные, которым также потребуется стоянка.

«По мере того как эти беспилотные платформы будут приближаться к рабочему состоянию, им потребуются базовые сооружения, поэтому ожидалось некоторое строительство», — отметил эксперт.

По его словам, строительство пирсов началось в прошлом году и продвигается быстрыми темпами. Основной целью расширения является создание инфраструктуры для подводных дронов.

До этого газета The Washington Post писала, что Китай купил сеть портов по всему миру не только для торговых, но и для военных целей — как базы для захода кораблей ВМС Китая.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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