На Украине впервые раскрыли планы по ежемесячной мобилизации населения

Депутат Верховной рады Марьяна Безугла впервые раскрыла цифры плана по мобилизации на Украине. Военкоматы страны намерены ежемесячно призывать в войска по 20 тысяч человек, передает украинское издание «Страна.ua».

Как отмечают журналисты, для более точного анализа необходимо еще и соотношение потерь, но по ним достоверной информации нет. По данным издания, озвученные цифры представляют собой тревожный сигнал относительно баланса сил в зоне боевых действий.

В свою очередь бывший заместитель главы министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что в войсках есть проблемы с вооружением, и призвала граждан активно участвовать в мобилизации. Чиновник высказала мнение, что украинцы должны перестать ожидать хороших новостей с фронта, а тема мобилизации должна быть тревожной для общества.

26 ноября сообщалось, что бегущая строка на украинском телеканале «1+1» показала данные о солдатах Вооруженных сил Украины, которые не вернулись из зоны боевых действий.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.