В Крыму введен режим ЧС

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что принял указ о введении на полуострове режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне неблагоприятных погодных условий.

«Принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Вечером 26 ноября ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигал 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — 40 метров в секунду. Из-за подтоплений на участке трассы Симферополь — Евпатория ограничили движение.

Позже Аксенов сообщил, что 27 ноября в Крыму был объявлен выходным днем в связи с плохой погодой. По данным МЧС, в результате шторма четыре человека пострадали, еще один числится пропавшим без вести. В Евпатории и Сакском районе были эвакуированы более 300 человек, из них — 43 ребенка.

Ранее гигантская волна сбила с ног девушку во время шторма в Широкой Балке под Новороссийском.