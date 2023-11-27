Стала известна причина неиспользования ВСУ западной техники на Запорожском направлении

Военные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемой использования бронетехники западного производства, включая БМП Bradley, на Запорожском направлении из-за сложных погодных условий и труднопроходимой местности. Командир группы подразделения специального назначения «Осман» министерства обороны РФ, известный под позывным «Метис», сообщил об этом журналистам ТАСС.

«Для нас зима и лето не играют роли, наше оборудование и наши люди всегда готовы к действию. Однако для ВСУ ситуация усложнилась: их тактика изменилась, погода изменилась, их иностранная техника не так хорошо проходит по нашим местам. Бронетранспортеры застревают сразу же», — отметил «Метис».

По его словам, ВСУ в настоящее время пытаются продвигаться на этом участке фронта малыми группами. Военный разъяснил, что раньше российское подразделение тоже использовало тяжелую и легкую бронетехнику для продвижения, а теперь они передвигаются пешком, скрытно, по лесным полосам.

23 ноября экс-генерал ВСУ заявил о неприятном сюрпризе для Украины на Запорожском направлении. По словам военного, за последнюю неделю российские войска установили около 25 минных полей.

Ранее в ООН заявили, что Россия сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле.