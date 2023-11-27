Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН заявили, что Россия сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле

The Times: РФ сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле

close
100%
РИА «Новости»

Управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Пол Хеслоп, заявил, что Россия превратила зону спецоперации в самое большое минное поле в истории. Об этом сообщает газета The Times.

По мнению эксперта, дальнейшее продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало практически невозможным из-за действий России. Он отметил, что сейчас на Украине наблюдается самое масштабное заминирование территории и наличие неразорвавшихся боеприпасов в Европе со времен Второй мировой войны.

«Я работал в области разминирования по всему миру в течение 30 лет, от Афганистана до Сомали, но я чувствую, что все это было всего лишь подготовкой», — подчеркнул Хеслоп.

Ранее в ЛНР рассказали о подготовке собак-подрывников на Украине. По данным представителя спецслужб, украинские саперы плотно работали с собаками, обучали их саперному делу, а также минированию и разминированию. Собеседник агентства уточнил, что последняя технология, которую использовали украинские военные под руководством инструкторов НАТО, — это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников.

Ранее в ДНР мужчина подорвался на противопехотной мине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий