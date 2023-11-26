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В МО РФ сообщили об отражении атаки штурмовой группы ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО: российские военные улучшили положение на Южно-Донецком направлении

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Reuters

Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что пехоту поддерживала авиация и артиллерия. Российские бойцы отразили атаку штурмовой группы 72-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.

26 ноября появились кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ дроном-камикадзе. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, уничтожить объект, который был спрятан в лесу, удалось операторам БПЛА. Они ликвидировали орудие с помощью дрона-камикадзе.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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Операция на Украине
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