Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что пехоту поддерживала авиация и артиллерия. Российские бойцы отразили атаку штурмовой группы 72-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.

26 ноября появились кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ дроном-камикадзе. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, уничтожить объект, который был спрятан в лесу, удалось операторам БПЛА. Они ликвидировали орудие с помощью дрона-камикадзе.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.