Число сбитых в регионах России беспилотников увеличилось до 24

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре украинских дрона в небе над Смоленской, Тульской и Брянской областями. О ситуации в регионах сообщило Министерство обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

Согласно данным военного ведомства, средства защиты сработали утром 26 ноября около 9:30 (совпадает с мск). При этом в заявлении подчеркивается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество украинских дронов, сбитых в российских регионах ночью и утром 26 ноября, увеличилось до 24.

До этого Министерство обороны РФ заявило об уничтожении нескольких беспилотников в воздушном пространстве Московской, Брянской, Тульской и Калужской областей. На тот момент речь шла об 11 сбитых дронах.

Позже пресс-служба военного ведомства сообщила о еще девяти летательных аппаратах, замеченных над территорией российских регионов. БПЛА также ликвидировали в небе над Брянской, Калужской, Тульской и Московской областями.

Ранее российские разработчики создали новый комплекс для подавления дронов «Чистюля».