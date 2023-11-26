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Российские войска освободили промзону в Авдеевке

ВС РФ освободили занятую ВСУ в 2014 году Авдеевскую промзону

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России освободили промышленную зону в районе ж/д станции «Ясиноватая 2» на Авдеевском направлении, которую с 2014 года контролировали украинские войска. Об этом сообщил Telegram-канал «НгП раZVедка».

«Промзона в районе железнодорожной станции «Ясиноватая 2» полностью освобождена от оккупации, длившейся практически с 2014 года. Ни вчера, ни сегодня утром, ни три дня назад, ни в обед, а именно сейчас», — написали в канале вечером 25 ноября.

Утверждается, что выдавить противника из укрепленных позиций позволили слаженные совместные действия пехоты, танков, разведки и артиллерии. При этом отмечается, что ВС РФ понесли минимальные возможные потери.

Информацию об освобождении Авдеевской промзоны подтвердили военкор Александр Сладков и военный эксперт Борис Рожин.

16 ноября сообщалось, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки и вошли в город с севера.

Ранее появилась информация о 430-метровом прорыве вглубь обороны украинской армии в Адвеевке.

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