Вооруженные силы России освободили промышленную зону в районе ж/д станции «Ясиноватая 2» на Авдеевском направлении, которую с 2014 года контролировали украинские войска. Об этом сообщил Telegram-канал «НгП раZVедка».

«Промзона в районе железнодорожной станции «Ясиноватая 2» полностью освобождена от оккупации, длившейся практически с 2014 года. Ни вчера, ни сегодня утром, ни три дня назад, ни в обед, а именно сейчас», — написали в канале вечером 25 ноября.

Утверждается, что выдавить противника из укрепленных позиций позволили слаженные совместные действия пехоты, танков, разведки и артиллерии. При этом отмечается, что ВС РФ понесли минимальные возможные потери.

Информацию об освобождении Авдеевской промзоны подтвердили военкор Александр Сладков и военный эксперт Борис Рожин.

16 ноября сообщалось, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки и вошли в город с севера.

Ранее появилась информация о 430-метровом прорыве вглубь обороны украинской армии в Адвеевке.