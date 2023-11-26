Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские войска уничтожили почти 300 бойцов ВСУ в ДНР

Пресс-центр войск «Юг»: ВС РФ ликвидировали до 290 бойцов ВСУ под Донецком

Вооруженные силы России поразили скопления бойцов украинских войск в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой народной республики», — сообщил представитель Минобороны.

По его словам, противник лишился до 290 бойцов, а также потерял три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД», 122-мм гаубицу Д-30 и 152-мм гаубицу Д-20.

До этого сообщалось, что на Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 150 бойцов за сутки. Произошло это вблизи населенного пункта Никольское.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на Купянском направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий