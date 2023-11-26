Российские войска уничтожили почти 300 бойцов ВСУ в ДНР

Вооруженные силы России поразили скопления бойцов украинских войск в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой народной республики», — сообщил представитель Минобороны.

По его словам, противник лишился до 290 бойцов, а также потерял три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД», 122-мм гаубицу Д-30 и 152-мм гаубицу Д-20.

До этого сообщалось, что на Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 150 бойцов за сутки. Произошло это вблизи населенного пункта Никольское.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на Купянском направлении.