Вооруженные силы РФ способны дойти до польской границы, однако подобное не входит в планы президента страны Владимира Путина. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По словам эксперта, российское руководство не намерено устанавливать контроль над территориями Западной Украины. Тем не менее он обратил внимание, что армия РФ вполне способна дойти до границы с Польшей.

«Это не то, чего хочет Путин», — добавил Макгрегор.

25 ноября председатель французской партии «Патриоты» Флоран Филиппо обратился к западным лидерам, призвав их подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к началу мирных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Киеву пора отказаться от ведения боевых действий и мобилизации граждан против их воли.

В тот же день американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские граждане лишились почти всех своих прав из-за политики действующего главы государства. В подтверждение своих слов бывший советник Пентагона указал на нежелание Зеленского проводить выборы в следующем году и запрете на территории страны канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее в США предупредили о риске Украины лишиться 50% территорий.