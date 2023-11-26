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Армия обороны Израиля подтвердила передачу заложников

ЦАХАЛ подтвердил передачу заложников из сектора Газа в Египет

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Israel Defense Forces/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила передачу второй группы заложников из сектора Газа в Египет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Однако в ЦАХАЛ уточнили, что радикальное палестинское движение ХАМАС освободило только 17 заложников, а не 20, как сообщал Красный Крест.

«Некоторое время назад представители Красного Креста передали заложников в Египет. Согласно информации, переданной Армии обороны Израиля, были переданы 17 заложников, включая 13 израильтян и 4 заложников с гражданством Таиланда», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Судьба еще трех заложников, которые должны были быть освобождены до полуночи воскресенья, 26 ноября, пока неизвестна.

До этого представитель палестинской радикальной группировки движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила условия договора о гуманитарном перемирии.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.

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