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Под Клещеевкой за сутки боев было отбито 10 атак ВСУ

Спикер «Юга» Астафьев: ВС РФ отразили 10 атак ВСУ под Донецком за день

Спикер группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев заявил, что за сутки российские военные отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении.

Сообщается, что попытки штурма предпринимала 5-я штурмовая бригада ВСУ в районе Клещеевки в (ДНР). По словам Астафьева, в ходе боев были уничтожены пункт управления беспилотниками, пикап, грузовик и два миномета украинской стороны. Также было сбито шесть украинских Дронов.

Потери ВСУ оцениваются в 490 человек — как возвратные, так и безвозвратные.

До этого силы РФ отразили шесть атак штурмовиков ВСУ на Купянском направлении. По словам спикера группировки «Запад», это были 14-й механизированная бригада и 15-й бригада национальной гвардии Украины, столкновения произошли у населенных пунктов Загоруйковка, Першотравневое и Ивановка, Ягодное.

Зыбинский добавил, российские истребители нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 43-й механизированной бригады в районе Петропаловки, Куриловки. Также расчетами тяжелых огнеметных систем были нанесены удары по украинским военнослужащим 14-й механизированной бригады, укрывающимся в районе Синьковки.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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