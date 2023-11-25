Спикер группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев заявил, что за сутки российские военные отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении.

Сообщается, что попытки штурма предпринимала 5-я штурмовая бригада ВСУ в районе Клещеевки в (ДНР). По словам Астафьева, в ходе боев были уничтожены пункт управления беспилотниками, пикап, грузовик и два миномета украинской стороны. Также было сбито шесть украинских Дронов.

Потери ВСУ оцениваются в 490 человек — как возвратные, так и безвозвратные.

До этого силы РФ отразили шесть атак штурмовиков ВСУ на Купянском направлении. По словам спикера группировки «Запад», это были 14-й механизированная бригада и 15-й бригада национальной гвардии Украины, столкновения произошли у населенных пунктов Загоруйковка, Першотравневое и Ивановка, Ягодное.

Зыбинский добавил, российские истребители нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 43-й механизированной бригады в районе Петропаловки, Куриловки. Также расчетами тяжелых огнеметных систем были нанесены удары по украинским военнослужащим 14-й механизированной бригады, укрывающимся в районе Синьковки.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.