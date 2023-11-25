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В Аравийском море было обстреляно принадлежащее Израилю судно

Al Mayadeen: в Аравийском море обстреляли принадлежащее Израилю судно

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Reuters

Принадлежащее Израилю судно было обстреляно в Аравийском море. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По данным телеканала, корабль был атакован в Аравийском море в ночь с 23 на 24 ноября.

«Источники Al Mayadeen подтверждают, что израильский корабль подвергся нападению в Аравийском море… Корабль был обстрелян, в результате чего он загорелся», — сообщил Al Mayadeen.

19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил о захвате израильского грузового судна Galaxy Leader, которое находилось в акватории Красного моря. По данным СМИ, атаку организовали йеменские повстанцы-хуситы.

По имеющейся информации, на борту корабля находились 25 человек. Среди них — граждане Украины, Мексики, Филиппин и Болгарии.

Ранее сообщалось, что Израиль развернул подводный флот в Средиземном море.

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