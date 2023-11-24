В Минобороны назвали количество сбитых ВС РФ беспилотников ВСУ

Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили 176 беспилотников Вооруженных сил Украины. Такие цифры указываются в сводке российского Министерства обороны в официальном Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты <...>: 176 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в отчете.

Помимо того, за минувшую неделю российская армия ликвидировала самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе города Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР).

Незадолго до этого спецназ Росгвардии перехватил в Донецкой народной республике беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный под орла.

Перед этим российские системы ПВО уничтожили украинский вертолет Ми-8 в небе над Херсонской областью близ села Тягинка.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об отражении двух атак ВСУ на одном из направлений.