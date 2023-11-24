Российская армия ударила по подразделениям «Азова»* и «Иностранного легиона»

Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 31 групповой удар, в том числе по подразделениям украинских нацформирований «Азова» (организация запрещена в России) и «Иностранного легиона». Об этом говорится в сводке российского Министерства обороны в Telegram-канале.

«Поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований «Азов», а также «Иностранного легиона», — указывается в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, Российская армия 31 раз успешно ударила оружием и дронами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, а также по складам хранения артиллерийских боеприпасов, оборонной техники и топливным базам.

Накануне российские военные поразили склад авиабоеприпасов в Хмельницкой области.

Незадолго до этого группировка российских войск «Центр» отразила атаку штурмовиков из «Азова» (организация запрещена в России) южнее Кузьмина в Луганской народной республике.

Ранее минометы группировки ЦВО сорвали ротацию ВСУ под Красным Лиманом.