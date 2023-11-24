Армения реформирует армию по варианту Швейцарии

Республика Армения реформирует армию с учетом международного опыта, в том числе следуя модели Швейцарии. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Мы внедрили механизм 24-дневных учебных сборов, одной из целей которого является, в некотором смысле, движение в сторону швейцарской модели», — поделился политик.

По его словам, благодаря такому механизму резервисты, мобилизационный ресурс, время от времени участвуя в сборах, будут получать необходимые военные навыки.

Накануне Пашинян провел встречу с послами Европейского союза и стран — членов ЕС. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества между республикой и ЕС, а также совместные программы, в частности повестку реформ в Армении.

16 ноября МИД Армении сообщил, что республика ведет диалог с Евросоюзом на тему возможных поставок ей нелетального оружия.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.