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Армения реформирует армию по варианту Швейцарии

Премьер Пашинян: Армения реформирует свою армию по швейцарской модели

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Республика Армения реформирует армию с учетом международного опыта, в том числе следуя модели Швейцарии. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Мы внедрили механизм 24-дневных учебных сборов, одной из целей которого является, в некотором смысле, движение в сторону швейцарской модели», — поделился политик.

По его словам, благодаря такому механизму резервисты, мобилизационный ресурс, время от времени участвуя в сборах, будут получать необходимые военные навыки.

Накануне Пашинян провел встречу с послами Европейского союза и стран — членов ЕС. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества между республикой и ЕС, а также совместные программы, в частности повестку реформ в Армении.

16 ноября МИД Армении сообщил, что республика ведет диалог с Евросоюзом на тему возможных поставок ей нелетального оружия.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.

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