На Украине создана рабочая группа по строительству укреплений

При Минобороны Украины создана рабочая группа по строительству укреплений. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«При Минобороны создана межведомственная рабочая группа, которая будет изучать проблемные вопросы строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений и своевременно реагировать на них», — сообщили в минобороны.

Председателями группы станут министр обороны Украины Рустем Умеров и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В Минобороны Украины рассказали, что рабочая группа будет работать непрерывно по принципу оперативного штаба. Ее задачей станет координация минобороны и властей на местах при возведении военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Также в ведомстве сообщили о планируемом определении зоны ответственности за строительство таких сооружения между армией и Госагентством восстановления и развития инфраструктуры Украины.

До этого генерал ВСУ Кривонос посоветовал учиться у России строить укрепления в зоне СВО.

Ранее Минобороны продемонстрировало борьбу против укрепленных пунктов ВСУ.