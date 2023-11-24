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В Дании отказали в помощи наемникам, вернувшимся с Украины

DR: датские наемники, вернувшиеся с Украины, не получат помощи от государства

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Atef Hassan/Reuters

Датские наемники, вернувшиеся с Украины, не получат помощи от государства. Об этом сообщает обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен.

«Хотя премьер-министр Метте Фредериксен сразу после ввода российских войск на Украину заявила, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на фронт добровольцами, помощи от властей по возвращении из зоны боевых действий тоже ждать не приходится», — пишет Хансен.

Она поясняет, что речь идет о психологической поддержке и помощи от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В Дании существует система помощи ветеранам вооруженных конфликтов — но служившие в рядах ВСУ датские наемники лишены к ней доступа.

До этого телеканал CNN сообщил, что иностранные наемники покидают ВСУ, увидев ожесточенные боевые действия.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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