Правительство Румынии одобрило запрос Минобороны о закупке ракет для ЗРК «Патриот»

На заседании правительства Румынии был утвержден запрос министерства национальной обороны о начале процедуры закупки ракет типа PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile, Tactical) для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте кабинета.

По планам, будет приобретено 200 ракет PAC-2 GEM-T европейского производства с целью укрепления возможностей воздушной обороны с базой на земле в рамках основной программы оснащения системой ракет «земля-воздух» большой дальности (HSAM), как указано в сообщении.

Контракт на закупку будет выполнен начиная с 2024 года.

Ранее произошла шумиха с первыми стрельбами с применением ЗРК Patriot в Румынии. Новостной портал Observator считает, что Румыния провалила тест системы Patriot. Согласно их данным, пусковая установка потеряла связь с одной из ракет и автоматически была запущена другая. Газета Cotidianul отмечает, что система Patriot, доставленная из США за значительные средства, не сработала так, как предполагалось, и считает это неудачей.

При этом в пресс-службе штаба обороны страны заявили, что первые испытания ЗРК Patriot в Румынии прошли успешно.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.