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В Новосибирской области участники СВО с инвалидностью получат по миллиону рублей

В Новосибирской области выплатят 1 млн участникам СВО, получившим инвалидность

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Павел Лисицын/РИА Новости

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли законопроект, который предусматривает единовременную денежную выплату участникам специальной военной операции (СВО), ставшим инвалидами боевых действий I или II группы, передает пресс-служба «Единой России».

Как сообщается, новая мера социальной поддержки направлена на обеспечение условий доступности жилого помещения для инвалида.

Право на такую выплату есть у заявителей, у которых медико-социальная экспертиза выявила физические нарушения, ограничивающие способность к передвижению.

Она предоставляется на возмещение расходов, связанных с организацией доступной среды в квартире или доме, где проживает человек с инвалидностью. Размер единовременной выплаты составит не более 500 тысяч рублей. В случае, если человек решит продать свою квартиру и купить новую в современном доме, законом предполагается выплата в 1 млн руб.

11 сентября стало известно, что военные пенсионеры, участвующие в спецоперации как мобилизованные или заключившие контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, будут получать полную компенсацию военной пенсии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее в Минобороны РФ объяснили порядок выплат компенсаций военным пенсионерам — участникам СВО.

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