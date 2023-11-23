За минувшие сутки Вооруженные силы Украины на Донецком направлении потеряли до 280 военных. Об этом говорится в сводке российского Министерства обороны в Telegram.

Согласно информации оборонного ведомства, российская армия смогла отразить две атаки штурмовой группы ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо того, близ населенных пунктов Раздоловка, Курдюмовка и и Васюковка в ДНР Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике механизированных бригад украинской армии

«Потери противника на данном направлении составили до 280-ти военнослужащих», — указывается в публикации.

ВСУ также лишились трех танков, одной боевой машины и четырех пикапов, одной гаубицы «МСТА-Б», самоходной пушки «Гиацинт» и трех гаубиц Д-30, заявили в пресс-службе.

До этого пресс-служба Минобороны сообщила, что российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины в районе Приютного на Южно-Донецком направлении, уничтожив штурмовую группу теробороны.

Ранее российские Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении.