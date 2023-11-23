КНДР усилит свои ВС, дислоцированные на границе с Южной Кореей

Согласно информации агентства Reuters, КНДР планирует укрепить свои вооруженные силы, которые находятся у демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей. В этом районе будут размещены дополнительные войска и новое вооружение. Такую информацию передало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Причиной такого решения стало приостановление Сеулом действия части межкорейского военного соглашения от 2018 года в ответ на запуск спутника КНДР.

22 ноября КНДР неудачно произвела пуск ракеты в сторону Японского моря.

Ранее береговая охрана Японии сообщала, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) запустила ракету с, предположительно, своим первым разведывательным спутником. Отмечается, что на территории Японии сработала система оповещения J-Alert. Жителей южной префектуры Окинава попросили укрыться в зданиях, подвалах или подземке на случай падения обломков северокорейской ракеты.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».