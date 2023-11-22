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На Западе считают, что на Украине может потребоваться вмешательство НАТО на новом уровне

NI: на Украине может потребоваться вмешательство НАТО на новом уровне

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Evgeniy Maloletka/AP

Из-за тяжелой ситуации на фронте Украине может понадобиться вмешательство блока НАТО на совершенно ином уровне. Об этом старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн написал в статье, опубликованной американским журналом National Interest (NI).

По мнению ученого, ситуация в зоне боевых действий далека от патовой. Для того, чтобы достичь пата и избежать поражения украинских войск, считает Блэкберн, может потребоваться вмешательство НАТО на новом уровне.

Аналитик отметил, что положение на поле боя на Украине не нужно оценивать по территориальному продвижению войск. Для выявления побеждающей стороны необходимо обратить внимание на людские и материально-технические потери. По этим критериям, подчеркнул Блэкберн, украинская сторона совершенно однозначно проигрывает российской. Украинская армия во время летнего контрнаступления понесла большие потери, поэтому власти в Киеве вынуждены готовить новую мобилизацию, которая ударит по экономике и боевому духу граждан.

Ученый также отметил, что Запад не может справиться с поставками необходимых ВСУ техники и боеприпасов, а американская помощь из-за внутренних разногласий и войны на Ближнем Востоке закончится.

Ранее на брифинге зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США смогут продолжить оказывать поддержку Украине, если конгресс утвердит выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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